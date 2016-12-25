​В понедельник в Киеве без существенных осадков Температура -1...+1

Центр города (уточняем координаты). Фото: Facebook / Alexandra Nevermore

В понедельник, 26 декабря, в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем дождь, ночью и утром местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +1...-6 градусов, днем 0...+6 градусов.

В Карпатах ночью снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса.

В Трускавце ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.

В Сваляве ночью снег, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -1...-6 градусов, днем +4...-4 градуса.

В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке страны облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...-8 градусов, днем +1...-4 градуса.

В южных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-6 градусов, днем -2...+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +1...-4 градуса, днем -1...+4 градуса.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.