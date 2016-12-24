Тишина на Донбассе длилась 25 минут Боевики пока открывают огонь только из стрелкового оружия.

Фото: facebook.com/ato.news

Режим полного прекращения огня, который начался с 00.00 24 декабря, продлился недолго, сообщает штаб АТО.

"Начиная с 00.00 24 декабря 2016 года по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины. Но уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. Из тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 – по Марьинке. Обстреливали Широкино с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 - обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее штаб АТО сообщал, что по состоянию на утро 24 декабря на всей линии фронта на Донбассе установилась тишина. Всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня должно было начаться с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

С воскресенья, 18 декабря, на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.