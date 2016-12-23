Во время теракта на ярмарке в Берлине погиб гражданин Украины Немецкая полиция официально подтвердила смерть украинца.

Фото: EPA/UPG

Немецкая полиция подтвердила, что среди погибших в результате теракта на новогодней ярмарке в Берлине 19 декабря погиб гражданин Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter.

"К сожалению, немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря", - написал он.

Посол выразил соболезнования близким погибшего.

"От имени украинского государства лично выражаю глубокие соболезнования дочери нашего соотечественника, который стал жертвой террористической атаки", - добавил Мельник.

Напомним, 19 декабря в результате наезда грузовика на ярмарку около Мемориальной церкви кайзера Вильгельма погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ). Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее в Берлине терактом.

По подозрению в совершении теракта был объявлен в розыск гражданин Туниса, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика.