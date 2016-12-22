Автомобили с иностранной регистрацией перекрыли часть улицы возле Рады Водители требуют разрешить им ездить без украинских номеров. Олександр Рудоманов , Журналист

Около четырех десятков автомобилей с польскими, датскими, литовскими номерами перекрыли в четверг утром две полосы улицы Грушевского возле Верховной Рады (в сторону Европейской площади).

Фото: Александр Рудоманов

Как сообщает корреспондент LB.ua, они остановились друг за другом, включив аварийные сигналы. Своей акцией водители пытаются привлечь внимание к законопроекту №5567 об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.

Текст законопроекта пока не обнародован. Но по словам участников пикета, он позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, в Польше, Литве, Чехии сейчас можно купить автомобили намного дешевле, чем в Украине, но процедура их регистрации и получения украинских номеров зачастую сопоставима с ценой самого транспортного средства.