Автомобили с иностранной регистрацией перекрыли часть улицы возле Рады
Водители требуют разрешить им ездить без украинских номеров.
Около четырех десятков автомобилей с польскими, датскими, литовскими номерами перекрыли в четверг утром две полосы улицы Грушевского возле Верховной Рады (в сторону Европейской площади).
Как сообщает корреспондент LB.ua, они остановились друг за другом, включив аварийные сигналы. Своей акцией водители пытаются привлечь внимание к законопроекту №5567 об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.
Текст законопроекта пока не обнародован. Но по словам участников пикета, он позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.
Напомним, в Польше, Литве, Чехии сейчас можно купить автомобили намного дешевле, чем в Украине, но процедура их регистрации и получения украинских номеров зачастую сопоставима с ценой самого транспортного средства.