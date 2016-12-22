Россия отправила на Донбасс 59-й "гумконвой" "Основная масса груза - продукты питания, медикаменты и новогодние подарки", - утверждают в МЧС РФ.

Фото: mchs.gov.ru

Колонна из 40 грузовиков МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью" для жителей оккупированной территории Донбасса выдвинулась в сторону российско-украинской границы.

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в составе колонны более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн груза.

"Основная масса груза - продукты питания, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости", - утверждают в российском ведомстве.

Сообщается также, что перед прибытием на государственную границу колонна разделится на две части: одна из них пройдет на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур.

Напомним, Россия направляет колонны с гуманитарной помощью с августа 2014 года. За это время в Украину заехали около 5 тыс. грузовиков. Периодичность сначала составляла два-три раза в месяц, однако в 2016 году снизилась до одного раза в месяц. Все "гумконвои" пересекли границу Украины незаконно.

Предыдущий "гумконвой" РФ доставила в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей 24 ноября 2016 года.