В Харьковском метро бросили дымовую шашку Пассажиров станции "Метростроителей" эвакуировали.

Фото: sq.com.ua

На платформе станции "Метростроителей" Харьковского метрополитена в среду днем возникло задымление. Пассажиров эвакурировали.

В 17:15 станцию "Метростроителей" вновь открыли для пассажиров на вход и выход, передает Укринформ.

По информации помощника начальника ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о задымлении поступило спасателям в 17:02 от диспетчера метрополитена. По предварительным данным, задымление произошло на перегоне между станциями "Метростроителей" и "Защитников Украины".

Фото: sq.com.ua

По словам директора департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, вероятнее всего, задымление имеет внешний характер.

"То ли возле вентиляционной шахты кто-то поджег дымовую шашку, то ли бросил ее зажженной в эту шахту. Разбираются. Никаких других причин для задымления не было, технически все исправно", - добавил Сидоренко.

Напомним, накануне в Харькове возник пожар на территории бывшего кожзавода. Погибли два человека.