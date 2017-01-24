​Порошенко почтил память финнов, погибших во Второй мировой войне С 1939 по 1944 годы Финляндия воевала с СССР.

Президент Петр Порошенко во время своего визита в Хельсинки почтил память финнов, которые боролись за независимость Финляндии, и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Маннергейма на кладбище Хиетаниеми. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

В состав кладбища Хиетаниеми в Хельсинки входит большое военное кладбище с секцией могил солдат, погибших в Зимней войне (1939-1940) и Второй мировой войне (1939-1945). В центре военного кладбища находятся памятник Неизвестному солдату и могила Маннергейма. Памятник Неизвестному солдату, могила-памятник маршала и мемориальная стена памяти погибших солдат были установлены рядом с кладбищем героев войны и торжественно открыты в 1954 году.

Во время своей встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё Порошенко заявил, что в Украине сейчас очень популярна личность Маннергейма, который является образцом служения Родине. "Вы лучше всех понимаете Украину. Такое понимание очень важно сегодня - в условиях продолжающейся гибридной войны России против Украины", - заявил Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Карл Густав Маннергейм командовал войсками Финляндии в годы Второй мировой войны. В частности, во время Зимней войны, когда страна вынуждена была защищаться от советской агрессии и потеряла значительную часть своей территории вместе со вторым по величине городом Выборгом. В 1941 году Финляндия вступила во Вторую мировую войну на стороне "Оси" и продолжила войну с СССР, а в сентябре 1944 года вышла из нацистского блока и присоединилась к антигитлеровской коалиции.