Нардеп Бублик решил уйти из фракции БПП Депутат обвинил власть в "циничном мародерстве".

Фото: Сергей Нужненко

Депутат Верховной Рады Юрий Бублик, который весной 2016 года вступил в фракцию Блока Петра Порошенко, решил уйти из нее.

Об этом говорится в фейсбуке Бублика.

Депутат заявил, что вступал в БПП ради сохранения коалиции в надежде, что она будет работать на усиление обороноспособности Украины, улучшение жизни граждан, борьбу с коррупцией. Но теперь он разочарован в БПП.

"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство", - заявил Бублик.

18 января Бублик написал заявление на выход из фракции.

Фото: facebook.com/bublyk.yurii

После выхода Бублика, в БПП останется 141 народный депутат. БПП по-прежнему останется крупнейшей фракцией.