Послы Украины в Хорватии и Южной Корее уволены с должностей Оба были назначены при Викторе Януковиче.

Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил Александра Левченко с должностей посла в Хорватии и посла в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Об этом говорится в указе Президента №13 от 23 января.

Левченко был назначен послом в Боснии и Герцеговине в сентябре 2011 года, а в Хорватии - в сентябре 2010 года.

Кроме того, Порошенко уволил Василия Мармазова, посла Украины в Южной Корее, который занимал эту должность с 1 сентября 2011 года

Об этом говорится в указе №14.

Напомним, ранее Порошенко уволил Евгения Перебыйниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.