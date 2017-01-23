Послы Украины в Хорватии и Южной Корее уволены с должностей
Оба были назначены при Викторе Януковиче.
Президент Петр Порошенко уволил Александра Левченко с должностей посла в Хорватии и посла в Боснии и Герцеговине по совместительству.
Об этом говорится в указе Президента №13 от 23 января.
Левченко был назначен послом в Боснии и Герцеговине в сентябре 2011 года, а в Хорватии - в сентябре 2010 года.
Кроме того, Порошенко уволил Василия Мармазова, посла Украины в Южной Корее, который занимал эту должность с 1 сентября 2011 года
Об этом говорится в указе №14.
Напомним, ранее Порошенко уволил Евгения Перебыйниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.