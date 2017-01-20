Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Эффект Трампа
Эффект Трампа
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяПолитика

Суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича

Решение обжалованию не подлежит.

Суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича
Фото: rbc.ua

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

Соответствующее решение приняла на заседании в пятницу вечером судья Кристина Тарасюк, сообщает Интерфакс-Украина.

Данное решение обжалованию не подлежит.

В конце декабря 2016 Печерский суд Киева отложил рассмотрение дела по заочному осуждению бывшего президента Украины Виктора Януковича на неопределенный срок.

Напомним, 17 января Генпокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину. Впоследствии СМИ опубликовали копию письма Януковича.

Новости по теме:

Тэги: Виктор Янукович

Читайте в разделе