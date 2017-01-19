Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
ГлавнаяПолитика

Порошенко в Давосе обсудил с премьером Нидерландов ратификацию СА

На встрече также обсуждались санкции против России и катастрофа MH17.

Порошенко в Давосе обсудил с премьером Нидерландов ратификацию СА
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в ходе своего визита в Давос встретился с премьером Нидерландом Марком Рютте.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время разговора Порошенко поднял вопрос ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Рютте в свою очередь заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма, а также в вопросе введения безвизового режима для граждан Украины.

Также Порошенко и Рютте обсудили, как привлечь к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.

Напомним, что Нидерланды - единственная страна ЕС, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и ЕС, поскольку голландцы отвергли его на референдуме в апреле.

Нидерланды потребовали прописать в соглашении, что оно не предполагает автоматических гарантий безопасности, военной помощи и финансовой поддержки Украине и не дает украинцам права на проживание и свободное трудоустройство в ЕС. Ни одна из этих возможностей не была гарантирована соглашением об ассоциации, однако голландское правительство хотело четко вывести их за рамки документа, чтобы успокоить избирателей. Лидеры ЕС согласились с этим и заодно потребовали от Украины активнее бороться с повсеместной коррупцией.

Новости по теме:

Тэги: Нидерланды, Петр Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС, Рютте Марк

Читайте в разделе