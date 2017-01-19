Порошенко в Давосе обсудил с премьером Нидерландов ратификацию СА На встрече также обсуждались санкции против России и катастрофа MH17.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в ходе своего визита в Давос встретился с премьером Нидерландом Марком Рютте.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время разговора Порошенко поднял вопрос ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Рютте в свою очередь заверил, что Нидерланды поддерживают Украину в вопросе необходимости продолжения санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма, а также в вопросе введения безвизового режима для граждан Украины.

Также Порошенко и Рютте обсудили, как привлечь к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.

Напомним, что Нидерланды - единственная страна ЕС, которая не ратифицировала соглашение об ассоциации Украины и ЕС, поскольку голландцы отвергли его на референдуме в апреле.

Нидерланды потребовали прописать в соглашении, что оно не предполагает автоматических гарантий безопасности, военной помощи и финансовой поддержки Украине и не дает украинцам права на проживание и свободное трудоустройство в ЕС. Ни одна из этих возможностей не была гарантирована соглашением об ассоциации, однако голландское правительство хотело четко вывести их за рамки документа, чтобы успокоить избирателей. Лидеры ЕС согласились с этим и заодно потребовали от Украины активнее бороться с повсеместной коррупцией.