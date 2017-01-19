Порошенко ожидает эффективных переговоров с Трампом У президента сложилось впечатление, что встреча будет конструктивной.

Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что планируемая встреча с американским президентом в феврале будет конструктивной.

В интервью The Wall Street Journal он отметил "сильную поддержку обеих партий" в США.

"Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества со США будет очень эффективным", - сказал Порошенко.

У украинского президента после телефонного разговора с Трампом в ноябре сложилось впечатление, что встреча с ним будет эффективной.

"Для меня это будет большое удовольствие, и думаю, что это будет эффективная встреча, исходя из моего впечатления от телефонного разговора", - сказал он.

Порошенко заявил, что Трамп в ходе разговора казался глубоко вовлеченным в то, что происходит в Украине и просил его прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

В конце прошлого года заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев говорил, что встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

8 ноября 2016 года в США состоялись выборы президента, которые выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он получил поддержку в 30 штатах, тогда как его соперник Хиллари Клинтон - только в 20.

15 ноября 2016 года Порошенко поговорил с Трампом по телефону.