Опубликовано письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину Накануне копию документа получила Генпрокуратура.

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Опубликовано копию письма беглого президента Украины Виктора Януковича к главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Именно этот документ на заседании Совета Безопасности ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин, сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении которого оказалась копия письма.

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - под такими словами стоит подпись Януковича.

Предварительно Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.

"И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го", - сообщил Цензор.НЕТ источник в правоохранительных органах.

Накануне Генеральная прокуратура получила копию заявления в то время президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину.