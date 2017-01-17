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Президент ЕБРР заверил Порошенко в дальнейшей поддержке Украины

Встреча состоялась в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент ЕБРР заверил Порошенко в дальнейшей поддержке Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, информирует пресс-служба главы государства.

Во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году.

Президент Европейского банка реконструкции и развития заверил Президента Петра Порошенко в дальнейшей поддержке со стороны ЕБРР реформ, осуществляемых в Украине.

На встрече отдельно обсуждались вопросы реформирования банковского сектора. С. Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации Приватбанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.

Президент Украины отметил ключевую роль ЕБРР как администратора Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности. Было договорено продолжать сотрудничество в этой сфере.

Напомним, в 2016 ЕБРР в 2,5 раза сократил инвестиции в Украину. В ноябре президент банка Сума Чакрабарти заявил, что ЕБРР инвестировал в Украину 400 млн евро, а в следующем году эта сумма может быть увеличена.

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Тэги: инвестиции, ЕБРР, Петр Порошенко

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