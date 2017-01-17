Рада установила День украинского добровольца 14 марта 14 марта 2014 года начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта.

За проект постановления №4261 проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226.

Этим документом Кабинету Министров рекомендовано разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований, участвовавших в "Революции достоинства" в ноябре 2013-феврале 2014 года, и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.

В таком плане правительство должно предусмотреть проведение ежегодно мероприятий по чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях протеста в ноябре 2013-феврале 2014 года и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.

В пояснительной записке к постановлению указано, что из представителей Самообороны Майдана был сформирован первый добровольческий батальон Нацгвардии, а 14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области для прохождения военной подготовки для дальнейшего участия в военных действиях. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Напомним, в ноябое 2016 в Боярке Киевской области открыли Мемориал погибшим в зоне АТО полицейским. На его стеле увековечены имена 29 бойцов нескольких добровольческих подразделений.