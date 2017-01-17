"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Зайцеве. Наполовину українське. Наполовину мирне
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
ГлавнаяПолитика

Рада установила День украинского добровольца 14 марта

14 марта 2014 года начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Рада установила День украинского добровольца 14 марта
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта.

За проект постановления №4261 проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226.

Этим документом Кабинету Министров рекомендовано разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований, участвовавших в "Революции достоинства" в ноябре 2013-феврале 2014 года, и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.

В таком плане правительство должно предусмотреть проведение ежегодно мероприятий по чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях протеста в ноябре 2013-феврале 2014 года и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.

В пояснительной записке к постановлению указано, что из представителей Самообороны Майдана был сформирован первый добровольческий батальон Нацгвардии, а 14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области для прохождения военной подготовки для дальнейшего участия в военных действиях. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

Напомним, в ноябое 2016 в Боярке Киевской области открыли Мемориал погибшим в зоне АТО полицейским. На его стеле увековечены имена 29 бойцов нескольких добровольческих подразделений.

Новости по теме:

Тэги: Верховная Рада, боевые действия на востоке Украины

Читайте в разделе