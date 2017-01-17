Рада установила День украинского добровольца 14 марта
14 марта 2014 года начался боевой путь первого добровольческого батальона.
Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта.
За проект постановления №4261 проголосовал 231 депутат при минимально необходимых 226.
Этим документом Кабинету Министров рекомендовано разработать с привлечением общественности и активных участников добровольческих формирований, участвовавших в "Революции достоинства" в ноябре 2013-феврале 2014 года, и утвердить в месячный срок комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского добровольца.
В таком плане правительство должно предусмотреть проведение ежегодно мероприятий по чествованию подвига украинских добровольцев; проведение в учебных заведениях, воинских частях и учреждениях культуры тематических мероприятий, бесед о массовых акциях протеста в ноябре 2013-феврале 2014 года и об участии в них добровольческих формирований; обеспечение Государственным комитетом телевидения и радиовещания широкого освещения мероприятий по чествованию подвига участников добровольческих формирований, организации циклов тематических теле- и радиопередач.
В пояснительной записке к постановлению указано, что из представителей Самообороны Майдана был сформирован первый добровольческий батальон Нацгвардии, а 14 марта 2014 года более пяти сотен бойцов Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области для прохождения военной подготовки для дальнейшего участия в военных действиях. Так начался боевой путь первого добровольческого батальона.
Напомним, в ноябое 2016 в Боярке Киевской области открыли Мемориал погибшим в зоне АТО полицейским. На его стеле увековечены имена 29 бойцов нескольких добровольческих подразделений.