Ефремова оставили под арестом до 17 марта По словам адвоката, суд не имел на это права.

Фото: Сергей Нужненко

Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.

Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников.

"Мы получили информацию, что Старобельский суд продлил арест до 17 марта...Это беспередел, это беззаконие, ведь все защитники были в этот момент на заседании в Апелляционном суде Киева, а от государственного адвоката он (Ефремов) отказался!", - сказал он.

По словам адвоката, суд не имел права продлевать арест Ефремова, так как в том уголовном производстве, которое рассматривает Старобельский райсуд, мера пресечения ему вообще не избиралась.

Накануне Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело Ефремова по сути.

4 января 2017 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления СБУ и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".