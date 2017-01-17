Ефремова оставили под арестом до 17 марта
По словам адвоката, суд не имел на это права.
Старобельский районный суд Луганской области продлил до 17 марта содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.
Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников.
"Мы получили информацию, что Старобельский суд продлил арест до 17 марта...Это беспередел, это беззаконие, ведь все защитники были в этот момент на заседании в Апелляционном суде Киева, а от государственного адвоката он (Ефремов) отказался!", - сказал он.
По словам адвоката, суд не имел права продлевать арест Ефремова, так как в том уголовном производстве, которое рассматривает Старобельский райсуд, мера пресечения ему вообще не избиралась.
Накануне Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело Ефремова по сути.
4 января 2017 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления СБУ и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".