​"Оппоблок" зарегистрировал в Раде постановление о признании работы Супрун неудовлетворительной Нардепы требуют уволить и.о. министра здравоохранения.

Фото: kmu.gov.ua

Депутаты от "Оппозиционного блока" предлагают признать неудовлетворительной работу врио министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом говорится в проекте постановления № 5642 на сайте Верховной Рады.

Документ зарегистрировали нардепы Александр Вилкул и Игорь Шурма.

"Оппозиционный блок требует увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за профессиональную непригодность. Срыв программы госзакупок лекарств в 2016 году - это преступная халатность - стоила жизни десяткам тысяч наших граждан. МОЗ нужно отдать в руки профессионалов, а с действиями нынешних дилетантов должны разобраться правоохранительные органы", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Ульяна Супрун родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства была в Киеве на Майдане. Она работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала организацию "Защита Патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года она стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения.

В июле 2015 года получила украинское гражданство. 22 июня2016 года Супрун была назначена замминистра здравоохранения, а с 1 августа возглавила МОЗ.