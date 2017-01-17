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Гройсман обозвал дураками усмотревших связь между курсом и "минималкой"

Зарплату за январь пока не выплачивали, отметил премьер.

Гройсман обозвал дураками усмотревших связь между курсом и "минималкой"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер Владимир Гройсман заявил, что падение курса гривны никак не связано с повышением минимальной зарплаты вдвое.

"Тем экспертам или политиканам, которые привязывают это к минимальной зарплате, я хотел бы сказать: "Дураки, посмотрите в зеркало". Мы еще не выплатили в январе минимальную зарплату, она будет в феврале. Поэтому она не может влиять на курс", - сказал премьер в ходе поездки в Черниговскую область, передает телеканал 112.

Гройсман заявил, что колебания курса носят сезонный характер.

"Много было выплат, то есть давление на курс национальной валюты было увеличено за это время, в том числе праздничное, деловая активность снижается. Это закономерность, с одной стороны. С другой стороны, я вчера разговаривал с главой Нацбанка, и она меня четко заверила, что Нацбанк сделает все, чтобы не привести к спекулятивным колебаниям, и ситуация успокоится. Валютных резервов страны достаточно. Колебания должны прекратиться", - сказал Гройсман.

Официальный курс гривны на 17 января - 27,72 гривны за доллар.

Минимальная зарплата с 1 января повышена до 3200 гривен. В декабре ее размер составлял 1600 гривен.

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Тэги: курс гривны, минимальная зарплата, Владимир Гройсман

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