Рада разрешила электронные билеты в общественном транспорте Новшество призвано сделать прозрачными пассажирские перевозки.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада во вторник приняла законопроект №4121, который создает правовые основания для местных органов власти по внедрению автоматизированных систем учета проезда в городском общественном транспорте.

За принятие законопроекта проголосовали проголосовали 265 депутатов.

Автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета.

Как говорится в пояснительной записке к документу, электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Как сообщалось на сайте Мининфраструктуры в конце октября, 15 городов и три области объявили о том, что им необходим этот инструмент.

Закон также предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

Напомним, власти Киева четыре года назад начали подготовку к внедрению единого электронного билета на транспорте, однако пока проект не реализован.