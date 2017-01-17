Порошенко улетел в Давос
Президент выступит с речью во время одной из сессий форума.
Президент Петр Порошенко во вторник прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.
Как сообщается на сайте главы государства, Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в дебатах "Новый договор для Европы".
В ходе работы форума Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
Напомним, Порошенко решил не посещать традиционный "украинский завтрак", который организует в Давосе фонд Виктора Пинчука.