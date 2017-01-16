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Ефремов отказался от бесплатного адвоката

Старобельский районный суд начал рассмотрение дела Ефремова по сути.

Ефремов отказался от бесплатного адвоката
Фото: Сергей Нужненко

Экс-глава фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Украины 7-го созыва Александр Ефремов подал заявление об отказе от услуг бесплатного адвоката.

Об этом РБК-Украина сообщила защитник вторичного центра бесплатной правовой помощи Анастасия Александрова.

"Он уже отказался от моих услуг. Есть заявление", - сообщила Александрова.

При этом она подчеркнула, что процессуально это не завершено и решение будет приниматься отдельно.

Ранее сообщалось, что Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 16 января, начал рассмотрение дела Александра Ефремова по сути.

Суд объявил перерыв в подготовительном заседании до 17 января 2017 года. До этого судьи удовлетворили самоотвод двух из трех судей коллегии, которая рассматривает это дело. В связи с этим электронной системой будет определен новый состав коллегии.

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Тэги: Александр Ефремов, ЛНР

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