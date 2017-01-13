НАПК проверит декларации кандидатов в новый Верховный Суд Ранее к проверке подключилось НАБУ.

Фото: inforesist.org

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решило провести специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Об этом в фейсбуке сообщила председатель агентства Наталья Корчак.

"Решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства", - написала она.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что будет проверять кандидатов в Верховный Суд на наличие коррупционных рисков.

7 ноября был объявлен конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном Суде Украины. Из них 30 должностей — в Кассационном административном суде, 30 – в Кассационном суде, 30 – в уголовном Кассационном суде и еще 30 – в Кассационном гражданском суде.

30 сентября конституционные изменения в части правосудия и новый закон "О судоустройстве и статусе судей" вступили в силу. Ликвидируются Высший хозяйственный суд, Высший административный суд, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а высшим судом Украины станет созданный заново Верховный Суд, в составе которого будет не более 200 судей, что вдвое меньше, чем сейчас.

Судьи нового Верховного Суда будут получать до 330 тыс. гривен в месяц.

Верховный Суд подал в Конституционный Суд жалобу на свой перезапуск.