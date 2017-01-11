Суд обязал ГФС вернуть миллион долларов, изъятый у итальянки в "Жулянах" Гройсман попросит НАБУ проверить обстоятельства этого дела.

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Апелляционный суд Киева обязал Государственную фискальную службу вернуть миллион долларов, которые изъяли таможенники у итальянки в бизнес-терминале аэропорта "Киев" (Жуляны).

Об этом на заседании правительства в среду рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Если помните, в одном из пунктов пропуска таможенники задержали итальянку с миллионом долларов наличными. Первую инстанцию суда таможня выиграла. Решением апелляционного суда таможню обязали вернуть изъятые деньги, а гражданку Италии признать невиновной. Во время рассмотрения этого дела представителю таможни даже не предоставили слово в суде", - сообщил Гройсман.

Решение вынес судья Владимир Мельник.

Премьер-министр рассказал, что сотрудникам таможни раньше предлагали взятку в размере 200 тыс. долларов, чтобы они вернули изъятую наличность, но они отказались.

Гройсман собирается просить Национальное антикоррупционное бюро заняться этим делом.

Напомним, 23 октября 2016 года в аэропорту "Киев" сотрудники таможни остановили итальянку, в багаже которой находилось большое количество наличной валюты - 230 тыс. евро и 783 тыс. долларов США. Женщина собиралась вылететь чартерным рейсом в Милан и доказывала, что везет дипломатический багаж, а в ее чемодане - блокноты, а не деньги.

Разрешенная сумма перемещения валюты без декларирования - 10 тыс. евро.