Глава Николаевской области прошел испытательный срок Алексей Савченко прославился не особо грамотной презентацией.

Глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко прошел испытательный срок.

Как сообщила Українським Новинам руководитель главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента Наталия Анненкова, после завершения трехмесячного испытательного срока Савченко не был уволен с должности и считается прошедшим испытание.

Напомним, Савченко в сентябре выиграл конкурс на замещение вакантной должности председателя Николаевской ОГА и в октябре был назначен Президентом Петром Порошенко на эту должность.

В СМИ попала презентация, которую Савченко подавал в ходе конкурса. Она содержит десятки ошибок и опечаток.

До назначения главой Николаевской области Савченко был нардепом от БПП.