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Глава Николаевской области прошел испытательный срок

Алексей Савченко прославился не особо грамотной презентацией.

Глава Николаевской области прошел испытательный срок

Глава Николаевской обладминистрации Алексей Савченко прошел испытательный срок.

Как сообщила Українським Новинам руководитель главного департамента региональной и кадровой политики Администрации Президента Наталия Анненкова, после завершения трехмесячного испытательного срока Савченко не был уволен с должности и считается прошедшим испытание.

Напомним, Савченко в сентябре выиграл конкурс на замещение вакантной должности председателя Николаевской ОГА и в октябре был назначен Президентом Петром Порошенко на эту должность.

В СМИ попала презентация, которую Савченко подавал в ходе конкурса. Она содержит десятки ошибок и опечаток.

До назначения главой Николаевской области Савченко был нардепом от БПП.

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Тэги: губернаторы, Николаевская область, Алексей Савченко

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