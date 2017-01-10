В СБУ назвали некорректными обнародованные Савченко списки пленных Юрий Тандит утверждает, что перечень неверен.

Юрий Тандит Фото: ukrinform.ua

Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные нардепом Надеждой Савченко списки пленных некорректны.

"В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень неверен", - сказал он "ВВС Украина".

По словам Тандита, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.

"Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - сказал он.

Тандит предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и будут иметь возможность шантажировать родственников, например, требуя выкупа.

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал он.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, выложенных Надеждой Савченко.

На вопрос, может ли на Надежду Савченко ждать наказание за публикацию, Тандит ответил, что пока не может об этом говорить.

Напомним, во вторник Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе. Савченко заявила, что делает это ради публичности обмена "всех на всех.

Кроме списков пленных украинцев, Надежда Савченко также опубликовала списки "российских военных и россиян", которые были осуждены в Украине, и списки людей, освобождения которых требуют "ЛНР" и "ДНР". Списки Савченко получила от главарей "ДНР" и "ЛНР" на встрече в Минске.