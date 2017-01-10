​Российский оппозиционер назвал Онищенко агентом влияния Кремля "Онищенко стал «тараном», который российская пропаганда использует для атаки на Украину".

Фото: jetsettler.ua

Российский оппозиционер Илья Яшин опубликовал доклад "Кремлевская гибридная агрессия", посвященный попыткам Кремля ликвидировать суверенитет Украины.

В докладе перечисляется несколько методов гибридной агрессии, таких как пропаганда, подкуп журналистов и влиятельных политиков.

"Арсенал Кремля во многом универсальный для разных стран. Те методы, которые используются против Украины, как, например, коррумпирование радикальных политиков, пропаганда, создание каких-то провокационных информационных поводов, в значительной степени применяются и в других странах Восточной Европы, - отметил российский оппозиционный политик в интервью "Голосу Америки". - Но особенность ситуации в Украине заключается в том, что здесь удивительным образом совпадают интересы местных криминальных олигархов, которые накопили свои состояния во времена Януковича, были в команде Януковича, и интересы Кремля. Часто это совпадение интересов приводит к тому, что эти местные олигархи становятся по сути агентами кремлевского влияния, используют свои финансовые возможности для атаки на Украину и пользуются поддержкой со стороны кремлевских медиа, кремлевской пропаганды и т.д.".

Один из примеров, приведенных в докладе Яшиным в подтверждение этого тезиса, - подозреваемый в миллиардных хищениях газовый олигарх Александр Онищенко.

Фото: 4freerussia.org

"Онищенко сейчас стал своеобразным «тараном», который российская пропаганда использует для атаки на Украину, он стал одним из главных пропагандистов в арсенале кремлевских медиа", - заявил Яшин.

Прогнозируя дальнейшие действия Кремля в Украине, Яшин высказал мнение, что Путин заинтересован в разжигании уличных протестов в Украине.

"Собственно, такая попытка была еще в прошлом году, когда активно разгоралась тема социальной нестабильности, повышение цен на газ для украинских потребителей. Тогда не получилось, этот выстрел попал «в молоко». Поэтому сейчас, очевидно, будет разворачиваться новая тема, с прицелом на следующие выборы", - отметил он.