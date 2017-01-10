Российский оппозиционер назвал Онищенко агентом влияния Кремля
"Онищенко стал «тараном», который российская пропаганда использует для атаки на Украину".
Российский оппозиционер Илья Яшин опубликовал доклад "Кремлевская гибридная агрессия", посвященный попыткам Кремля ликвидировать суверенитет Украины.
В докладе перечисляется несколько методов гибридной агрессии, таких как пропаганда, подкуп журналистов и влиятельных политиков.
"Арсенал Кремля во многом универсальный для разных стран. Те методы, которые используются против Украины, как, например, коррумпирование радикальных политиков, пропаганда, создание каких-то провокационных информационных поводов, в значительной степени применяются и в других странах Восточной Европы, - отметил российский оппозиционный политик в интервью "Голосу Америки". - Но особенность ситуации в Украине заключается в том, что здесь удивительным образом совпадают интересы местных криминальных олигархов, которые накопили свои состояния во времена Януковича, были в команде Януковича, и интересы Кремля. Часто это совпадение интересов приводит к тому, что эти местные олигархи становятся по сути агентами кремлевского влияния, используют свои финансовые возможности для атаки на Украину и пользуются поддержкой со стороны кремлевских медиа, кремлевской пропаганды и т.д.".
Один из примеров, приведенных в докладе Яшиным в подтверждение этого тезиса, - подозреваемый в миллиардных хищениях газовый олигарх Александр Онищенко.
"Онищенко сейчас стал своеобразным «тараном», который российская пропаганда использует для атаки на Украину, он стал одним из главных пропагандистов в арсенале кремлевских медиа", - заявил Яшин.
Прогнозируя дальнейшие действия Кремля в Украине, Яшин высказал мнение, что Путин заинтересован в разжигании уличных протестов в Украине.
"Собственно, такая попытка была еще в прошлом году, когда активно разгоралась тема социальной нестабильности, повышение цен на газ для украинских потребителей. Тогда не получилось, этот выстрел попал «в молоко». Поэтому сейчас, очевидно, будет разворачиваться новая тема, с прицелом на следующие выборы", - отметил он.