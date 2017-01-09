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Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, - нардеп

Местонахождение Николая Карпюка неизвестно.

Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, - нардеп
Николай Карпюк и Станислав Клых
Фото: РБК-Украина

Незаконно осужденного в России украинца Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, местонахождение Николая Карпюка пока неизвестно.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук в фейсбуке.

"Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клиха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем не повинный украинец должен отбывать 20-летнее заключение", - написал нардеп.

Мосийчук добавил, что политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения, его местонахождение сейчас неизвестно.

Нардеп обратился к Президенту Петру Порошенко с требованием "принять неотложные меры для немедленного обмена больных политзаключенных Клыха и Карпюка, которых уже почти три года пытают кремлевские уроды".

Напомним, 26 октября Верховный суд РФ признал законным приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осужденным на 22,5 и 20 лет лишения свободы по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию.

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Тэги: Мосийчук Игорь, дело Карпюка и Клыха
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