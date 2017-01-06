Насалик добился запрета назначать госсекретарем победителя конкурса Советник министра подал иск в суд.

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Окружной административный суд Киева в качестве меры обеспечения иска внештатного советника министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика Владимира Колесника запретил Кабинету Министров назначать на должность государственного секретаря Минэнерго победителя конкурса Максима Немчинова.

Об этом говорится в определении суда от 28 декабря, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Колесник, как и Немчинов, участвовал в конкурсном отборе на должность госсекретаря Минэнерго.

Он утверждает, что Немчинов, заполняя карточку государственного служащего, которая подавалась им в Национальное агентство по вопросам государственной службы, не указал, что его жена была основателем предприятий "Алмакс" и "Энерготранслайн", что является нарушением процедуры.

Колесник был назначен внештатным советником Насалика 4 мая 2016 года.

Напомним, 15 ноября 2016 года конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Немчинова госсекретарем Минэнерго.

6 декабря 2016 Насалик заявил, что механизм проведения конкурса на должность госсекретарей министерств необходимо улучшить.

26 декабря 2016 Министерство уполномочило на исполнение обязанностей государственного секретаря с 1 января 2017 года Пидкоморную, которая по результатам конкурса был избрана резервным кандидатом.