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Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе

Решение принято после скандальной статьи бизнесмена.

Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе
Архив
Фото: yes-ukraine.org

Президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который организует фонд Виктора Пинчука.

Об этом LB.ua сообщили источники в МИД.

По их информации, решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", - заявил один из собеседников LB.ua.

Напомним, Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.

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Тэги: Виктор Пинчук, Петр Порошенко
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