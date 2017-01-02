Геращенко: версию Пашинского о стрельбе на дороге подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт "Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля".

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Версию депутата Сергея Пашинского о стрельбе на дороге подтвердил владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт.

Об этом заявил советник главы МВД, депутат Антон Геращенко в эфире 112 канала.

"Есть показания неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского о том, что Пашинский и его супруга ехали поздно вечером 31 декабря, увидели машину, которая перегородила дорогу. Жена Сергея Пашинского сделала замечание, что это очень опасно и желательно машину убрать с дороги, и в ответ услышала нецензурную брань", - заявил он.

После этого Пашинский вышел из машины и начался конфликт, который завершился стрельбой и ранением мужчины, который матерился, заявил Геращенко.

Геращенко и Пашинский - члены фракции "Народного фронта" в Верховной Раде.

Напомним, Пашинский 31 декабря попал в драку на дороге под Киевом, которая завершилась тем, что он прострелил ногу 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.