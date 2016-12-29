Спецтема "Левый берег" с Соней Кошкиной Победа в Стокгольмском суде снизит цену на газ для населения, - Коболев Вердикт по тяжбе с "Газпромом" будет известен через полгода.

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Если Украина выиграл иски, поданные в Стокгольмский суд против "Газпрома", цена на газ для населения будет снижена. Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал глава НАК "НАфтогаз" Андрей Коболев.

"Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию - это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех. В части транзита газа победа будет означать, что мы сможем получить компенсацию за прошлый период, когда мы недополучали доходы, когда мы переплачивали. Эти деньги придут в «Нафтогаз» и правительство, как акционер, сможет ими распорядиться. И мы сможем завершить процесс выделения из«Нафтогаза» независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). Без этого решения держателем контракта является «Нафтогаз», мы инициируем второй процесс, чтобы иметь возможность перевести контракт с «Нафтогаза» на нового оператора ГТС, в чьей бы собственности он ни был", - рассказал Коболев.

Результат иска, по словам Колобова, будет известен не раньше чем через полгода.

"Потом каждая из сторон сможет попытаться опротестовать решение по процессуальным причинам в другом суде, в апелляционном. Не буду комментировать перспективы этой операции", - резюмировал глава НАК.