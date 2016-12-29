Порошенко: за два месяца в Украине зафиксировано 6,5 тыс. кибератак В ряде случаев расследование указывает на причастность российских спецслужб.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявляет, что с ноября на пять ведомств и 31 государственный информационный ресурс было осуществлено 6,5 тыс. спланированных кибератак, а расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте президента.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств.

Порошенко отметил, что эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта "Укрзализныци".

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБО вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", - сказал президент.

Порошенко напомнил, что в конце 2015 - в начале 2016 годов были осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта "Борисполь".

"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал президент.

Помимо кибератак, Порошенко также напомнил о некоторых диверсиях, в частности, о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны - Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области.

Кроме того, зафиксированы целенаправленные действия террористических группировок относительно нарушении функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктур, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь, в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее СНБО утвердил Доктрину информационной безопасности Украины.