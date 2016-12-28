Следствие по Княжичам столкнулось с нежеланием свидетелей давать показания Расследование дела будет длительным, уверен Юрий Луценко.

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Ряд свидетелей по делу о перестрелке в Княжичах отказываются давать показания, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это длительное дело, не все даже согласны ходить на допросы", - сказал он журналистам.

Луценко заявил, что правоохранители погибли, выполняя непродуманные приказы.

"К сожалению, все они стали жертвами непродуманных команд, а потом выполнения должностных инструкций. Поэтому в первую очередь мы должны дать оценку этим командам", - сказал генпрокурор.

Напомним, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских.

Луценко 6 декабря сообщил, что следователи Генпрокуратуры усматривают в действиях тех, кто координировал операцию в Княжичах, признаки преступной халатности, которая привела к особо тяжелым последствиям. По словам Луценко, команда направить КОРД была неправильной.