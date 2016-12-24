Экспертиза показала подлинность подписей Охендовского в "амбарной книге" ПР НАБУ настаивает, что на подлинности документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Михаил Охендовский Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результативную часть экспертизы подписей главы Центризбиркома Михаила Охендовского в "амбарной книге" Партии регионов.

Экспертиза Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установила, что подписи и записи от имени Охендовского принадлежат именно главе ЦИК, сообщается на сайте бюро.

Проводилась еще одна экспертиза в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Минюста, отмечает при этом НАБУ. Вместо положенных 10 дней она длилась 3,5 месяца. В заключении не подтверждается и не исключается вероятность того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат председателю ЦИК.

Обоснованность подозрения Охендовскому НАБУ также аргументирует выписками из банковских счетов. По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те же дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Например, согласно одной из записей "амбарной книги" 27.09.2012 председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долларов, из которых положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долларов.

Как отмечает НАБУ, заявления адвокатов Охендовского о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о лице, которое передавало средства, не соответствуют действительности.

"На самом деле, такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении", - сказано в сообщении.

"Кроме того, следует отметить, что на сегодня досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждено оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком в НАБУ. Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц, кроме вышеуказанных, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" о получении наличных денежных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт", - сказано в сообщении.

Напомним, Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами ПР. Накануне суд отставил Охендовского на свободе и не стал отстранять от должности.

Основанием для преследования Охендовского стали записи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.

28 мая бывший замглавы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов с общей суммой взяток в размере около $2 млрд.

В целом в руки НАБУ попало более 840 страниц за период 2008-2012 годов. Эти страницы заполнены от руки. В них указана даты, фамилии и инициалы, суммы выданных средств и короткое описание статьи расходов. На каждом листе около 30 записей. Всего, по предварительным подсчетам, в переданных материалах содержатся около 25 тысяч строк.

В этих документах фигурировал, среди прочих, экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. В декабре Манафорт назвал фальшивкой "амбарную книгу" ПР, сославшись на властей Украины.