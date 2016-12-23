Директор "Киевтранспарксервиса" Шамрай уволен из-за утраты доверия Город должен получать от ночной парковки 6,5 грн с паркоместа. То есть, примерно, - 135,8 млн в год.

Фото: Facebook/Кличко-мер

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрая в связи с утратой доверия и передал акт по результатам проверки его деятельности в столичную прокуратуру.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Сегодня мы будем говорить о парковке. В прошлый раз мы договорились заслушать отчет о КП "Киевтранспарксервис". Мы провели проверку. Возьмем только одну сферу - ночное парковки. Сколько денег сегодня находится в тени? Ведь ночные парковки заполнены, а деньги в бюджет поступают мизерные", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что в Киеве фактическое количество машиномест, обнаруженная на площадках, где паркуют автомобили ночью, - 57 250. Город должен получать от ночной парковки 6,5 грн с паркоместа. То есть, примерно, - 135,8 млн в год.

"На Вас надеялись, что вы сделаете парковочную сферу такой, которая эффективно работает. А "Киевтранспарксервис" - предприятие, которое вы возглавляли, - ничего не сделало! Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств. Вы потеряли доверие. Многое сделано не было. У меня нет ни желания, ни времени дальше ставить эксперименты и давать время, чтобы навести порядок в этой сфере. Я вас освобождаю от этой должности в связи с утратой доверия", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что будет проведена комплексная проверка деятельности "Киевтранспарксервиса" с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погребняка, Святослава Мельника, Евгения Сагуйченка.

Кличко также выступил с инициативой открыть дисциплинарное производство в отношении зампредседателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака и директора департамента транспортной инфраструктуры Сергея

Напомним, деятельность "Киевтранспарксервиса" за последние три года расследует налоговая полиция. 24 ноября Кличко отстранил от обязанностей Шамрая до 6 декабря на время проверки.