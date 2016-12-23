Все публикацииПолитика

Путин потребовал от Украины отдать "ДНР" и "ЛНР" всех осужденных сепаратистов

"Иначе договориться будет сложно".

Путин потребовал от Украины отдать "ДНР" и "ЛНР" всех осужденных сепаратистов
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна отпустить всех сепаратистов, даже тех, которые получили приговоры суда, чтобы вытащить пленных из "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены, и чем более полным будет обмен, тем будет лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Но позднее выяснилось, что за этой формулой стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в Украине и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то надо принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет сложно", - отметил Путин.

Напомним, в плену у сепаратистов находятся 109 украинцев. Предложения их обменять в формате несколько сепаратистов за одного пленного украинца "ДНР" и "ЛНР" отвергают, требуя освободить около 600 человек.

Новости по теме:

Тэги: Владимир Путин, ДНР, ЛНР, обмен пленными
Реклама

Читайте в разделе

  • Путин: никто Панова и Захтея не пытал и не бил
    Путин: никто Панова и Захтея не пытал и не бил
    Президент России Владимир Путин считает, что украинцы Андрей Захтей и Евгений Панов, которых Россия обвиняет в подготовке диверсий в Крыму, солгали о том, что их пытали. Об этом он сказал на итоговой…
  • На Позняках принялись за снос радиорынка (обновлено)
    На Позняках принялись за снос радиорынка (обновлено)
    Утром в пятницу около 150 человек снесли часть торговых павильонов на рынке "Харьковский" (известен как радиорынок) по ул. Ревуцкого, 40 на жилмассиве "Позняки". Глава профсоюза предпринимателей этого…
  • Нардеп Мищенко вышел из фракции БПП
    Нардеп Мищенко вышел из фракции БПП
    Народный депутат Сергей Мищенко вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде. Об этом объявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид на заседании в пятницу. После выхода Мищенко…
  • КС отменил ограничения по выплате пенсий военным
    КС отменил ограничения по выплате пенсий военным
    Конституционный суд признал неконституционными ограничения в 2016 году размера максимальной пенсии военнослужащим 10740 гривнами и приостановку ее выплаты пенсионерам-военнослужащим, работающим на госслужбе…
  • ТРК "Эра" предупредили об отключении за долги
    ТРК "Эра" предупредили об отключении за долги
    Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения предупредил телерадиокомпанию "Эра" об отключении от эфира. В сообщении концерна отмечается, что по состоянию на 21 декабря "Эра" задолжала 18,3 млн гривен…
  • Улюблені бюджетні граблі влади
    Улюблені бюджетні граблі влади
    Очевидно тому, що між епітетами, якими наділили цей бюджет, та його реальними показниками лежить велика прірва. Наприклад, його встигли охрестити «аграрним». Безсовісна маніпуляція. Після того, як у…
  • "До службы в полиции я не разговаривала по-украински" (аудио и текст)
    "До службы в полиции я не разговаривала по-украински" (аудио и текст)
    Программа "Диктофон" — программа об интересных людях из Крыма, которые чем-то увлечены и которые готовы поделиться опытом с миром. Все выпуски программы слушайте на сайте dictaphone.org.ua в разделе…
  • Онлайн-трансляция последнего в 2016 году заседания Рады
    Онлайн-трансляция последнего в 2016 году заседания Рады
    В Верховной Раде началось последнее в 2016 году пленарное заседание. Депутаты проведут час вопросов к Кабинету Министров, после чего намерены рассмотреть два законопроекта в первом чтении - №2359 и …
  • Кабмин ликвидировал наркодепартамент Нацполиции
    Кабмин ликвидировал наркодепартамент Нацполиции
    Правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря. Национальной…
  • Минфин назвал имя избранного госсекретаря
    Минфин назвал имя избранного госсекретаря
    Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в четверг избрала государственного секретарея Министерства финансов. Им стал Евгений Капинус, сообщает пресс-служба Минфина. "Сегодня…