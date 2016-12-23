Путин потребовал от Украины отдать "ДНР" и "ЛНР" всех осужденных сепаратистов "Иначе договориться будет сложно".

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна отпустить всех сепаратистов, даже тех, которые получили приговоры суда, чтобы вытащить пленных из "ДНР" и "ЛНР".

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены, и чем более полным будет обмен, тем будет лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. Но позднее выяснилось, что за этой формулой стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в Украине и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то надо принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет сложно", - отметил Путин.

Напомним, в плену у сепаратистов находятся 109 украинцев. Предложения их обменять в формате несколько сепаратистов за одного пленного украинца "ДНР" и "ЛНР" отвергают, требуя освободить около 600 человек.