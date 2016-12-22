Конкурсная комиссия избрала госсекретарей Минэкологии и Минагрополитики Конкурс был проведен повторно.

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в четверг избрала государственных секретарей Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Конкурс был проведен повторно в связи с тем, что все кандидаты не набрали необходимого минимального количества баллов.

Госсекретарем Минэкологии избран Геннадий Дмитренко, до недавнего времени являвшийся первым заместителем главы Житомирской ОГА, но 15 декабря был уволен с должности.

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, но три других кандидата, которые прошли в финал конкурса, не набрали достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатами.

Госсекретарем Минагрополитики избрана Уляна Грачева.

На данный момент Грачева является заместителем начальника управления экономического развития и регуляторной политики департамента по вопросам финансового и экономического развития - заместителя отдела экономического развития секретариата Кабинета Министров.

Резервного кандидата комиссия тоже избрать не смогла, поскольку второй кандидат, который прошел в финал конкурса, не набрал достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатом.

Как сообщалось, до назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

Институт госсекретарей Верховная Рада ввела в декабре 2015 года.