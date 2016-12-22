Депутата горсовета Днепра поймали на даче взятки
Деньги народный избранник предлагал за аренду автостоянок.
Задержан депутат городского совета Днепра, который предлагал взятку 12 тыс. долларов руководителю коммунального предприятия, сообщает прокуратура Днепропетровской области.
"Следствием установлено, что в октябре 2016 года депутат горсовета предложил директору одного из коммунальных предприятий города 6 тыс долларов в США за передачу в аренду земельного участка, находящегося в ведении этого предприятия, другому предприятию под парковку автомобилей. С аналогичным предложением депутат обратился к директору КП и в ноябре текущего года. 22 декабря 2016 года во время передачи части денег в сумме 1,5 тыс. долларов США депутат был задержан правоохранителями", - сказано в сообщении.
На сайте СБУ, впрочем, сказано, что депутат пытался дать взятку не директору коммунального предприятия, а его заму.
"Злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду", - сообщает спецслужба.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, наказывается тюрьмой на срок от трех до шести лет).