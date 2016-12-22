Депутата горсовета Днепра поймали на даче взятки Деньги народный избранник предлагал за аренду автостоянок.

Фото: ssu.gov.ua

Задержан депутат городского совета Днепра, который предлагал взятку 12 тыс. долларов руководителю коммунального предприятия, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"Следствием установлено, что в октябре 2016 года депутат горсовета предложил директору одного из коммунальных предприятий города 6 тыс долларов в США за передачу в аренду земельного участка, находящегося в ведении этого предприятия, другому предприятию под парковку автомобилей. С аналогичным предложением депутат обратился к директору КП и в ноябре текущего года. 22 декабря 2016 года во время передачи части денег в сумме 1,5 тыс. долларов США депутат был задержан правоохранителями", - сказано в сообщении.

На сайте СБУ, впрочем, сказано, что депутат пытался дать взятку не директору коммунального предприятия, а его заму.

"Злоумышленник предлагал полторы тысячи долларов США за передачу двух автомобильных стоянок в долгосрочную аренду", - сообщает спецслужба.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, наказывается тюрьмой на срок от трех до шести лет).