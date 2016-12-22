Депутат Фаермарк подал в суд на газету "Вести" из-за "кремлевской лжи" В публикации умышленно дискредитируется ведущая западная компания.

Сергей Фаермарк Фото: dumskaya.net

Народный депутат от "Народного фронта" Сергей Фаермарк подал судебный иск в отношении медиа-холдинга "Вести" в связи с публикациями, которые он связывает с "прокремлевской пропагандой".

Как сообщила пресс-служба "НФ", речь идет о тексте под заголовком "Жадность Фаера сгубила", опубликованном на сайте издания в декабре 2016 года.

"Эта публикация - явная и преднамеренная ложь. Мои адвокаты подробно аргументируют, почему все эти утверждения бездоказательны и надуманы. Хочу привлечь внимание к главному: здесь речь идет о попытке не так оболгать меня, как дискредитировать большую бельгийскую компанию "Ян Де Нул" и важный инфраструктурный проект Украины в портовой отрасли. Она во время войны остается одной из немногих точек экономического роста и привлечения иностранных инвестиций. Дноуглубление украинских портов - это стратегическое направление. Думаю, не случайно эту работу пытается очернить именно медиа-холдинг "Вести", который многие считают негласным подразделением кремлевской пропаганды внутри Украины. Подразделением, которое занимается явной политической рекламой чиновников режима Януковича - людей, на которых еще до Евромайдан а клейма негде было ставить. Подобные инфобойцы живут по принципу "чем хуже для украинского государства - тем лучше", - заявил Фаермарк.

По мнению истца, дискредитационные публикации о портах Украины являются элементом экономической и информационной агрессии России.

"Напоминаю неспециалистам: украинские порты - это не просто жизненно важный элемент инфраструктуры и мощный источник валютной выручки для государства. Наши порты изначально являются естественными конкурентами портов черноморского побережья России: Новороссийск, Ростов-на-Дону и др. Это геоэкономическая конкуренция двух мощных стран-зерноэкспортеров и транзитеров - которые теперь еще и воюют. Вот почему Кремль и его марионетки в Украине сейчас пытаются дискредитировать администрацию морских портов Украины и Мининфраструктуры. Неслучайно оговаривать дноуглубление портов взялись именно те СМИ, которые бешено дискредитировали Правительство Арсения Яценюка. Враг продолжает гибридную агрессию против команды, которая спасла государство в первые годы войны и добилась энергетической независимости от России. Негласная сеть враждебных СМИ в Украине продолжает бросаться грязью в Яценюка и в команду "Народного фронта", которые запустили беспрецедентные реформы для укрепления нашего суверенитета. Лживые публикации против меня - всего лишь один из инструментов этой грязной кампании. Мой иск - это очередной шаг к борьбе с кремлевской пропагандой в Украине, придумывает новую и новую лживую информацию, чтобы дискредитировать, деморализовать и переругать в Украине всех со всеми", - пояснил Фаермарк.

Он также отметил, что в публикации умышленно дискредитируется ведущая западная компания.

"Враги системно разрушают репутацию Украины на Западе. Вкладывают в это миллионы долларов из бюджета РФ. В этом случае обливают грязью ведущую западную дноуглубительную компанию "Ян Де Нул", которая рискнула работать в Украине во время войны. Кремль пытается изолировать нас от инвесторов из цивилизованного мира", - сказал нардеп.

Напомним, в ноябре Нацсовет вынес предупреждение "Радио Вести" из-за оскорбительных высказываний о Майдане.