​Суд приговорил бывшего прокурора Краматорска и его зама к 8 годам тюрьмы Александр Сухинин признан виновным в получении взятки.

Задержание Сухинина

Изюмский горрайонный суд Харьковской области 21 декабря вынес приговор бывшему прокурору Краматорска, которого задержали весной 2015 года на церемонии представления нового прокурора Донецкой области, и его заместителю.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

"По результатам судебного рассмотрения сегодня Изюмским горрайонным судом Харьковской области вынесен обвинительный приговор, которым бывший прокурор г. Краматорска Сухинин А.А., его заместитель Гапеев Г.И. признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки служебным лицом) и каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего им имущества на праве частной собственности", - написала Сарган.

Кроме того, бывший начальник госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Краматорского горотдела ГУ МВД Украины в Донецкой области Яременко признан виновным по ч.2 ст.369 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными обязанностями сроком на три года.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры задержали прокурора Краматорска Сухинина в апреле 2015 года.