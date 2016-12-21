Климкин: Украина работает над освобождением украинца Чикоша Украинца осудили на 25 лет лишения свободы.

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Киев и Каир на данном этапе разрабатывают в двухстороннем режиме документ о взаимной правовой помощи, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя состояние дела украинского бизнесмена Эдварда Чикоша, которого в Египте осудили на пожизненное заключение, пишет ZN.ua.

По его словам, дело осужденного украинца осложняется тем, что речь идет о контрабанде оружия, а для Египта обвинение в таком преступлении очень серьезное. Министр упомянул, что президент Украины Петр Порошенко разговаривал в рамках Генеральной ассамблеи ООН с президентом Египта Ас-Сиси, а сам Климкин несколько раз обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Египта.

Он также выразил надежду, что им удастся выйти на соглашение о взаимной правовой помощи, и в рамках этого документа осуществить дополнительные шаги для освобождения Чикоша. МИД рассматривает данное дело по запросу народного депутата Роберта Горвата, который также был направлен им в Администрацию президента. В свою очередь, глава АП Игорь Райнин в ответе на запрос сообщил, что "в соответствии с компетенциями по защите прав и свобод человека запрос Горвата был передан непосредственно в МИД".

Напомним, что Эдвард Чикош несколько лет возглавлял представительство в Африке и на Среднем Востоке одной из крупнейших туристических компаний. Как писала "Актуальная Правда" ранее, уже шестой год он томится в египетской тюрьме по обвинению в терроризме. Причиной стал найденный у одного из пассажиров автобуса, принадлежащий туристической фирме Чикоша, АК-47 и патроны к нему. Как заявил перевозчик, данный предмет предназначался в подарок именно Эдварду Чикошу. В результате украинца осудили на 25 лет лишения свободы за контрабанду оружия через израильско-египетскую границу. В тюрьму гражданин Украины попал в разгар революционных событий в Египте. Осужденные Временным Правительством граждане таких стран, как США, Канада, Германия, Австралия были уже депортированы согласно Указу Президента Египта №140. Однако Эдвард Чикош до сих пор продолжает отбывать тюремное заключение.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал помочь в деле украинского бизнесмена Эдварда Чикоша. Как сообщил журналист Роман Бочкала, земляк Эдварда Чикоша, нардеп из Закарпатья Роберт Горват (фракция "Блок Петра Порошенко") обратился к Президенту и Министру иностранных дел Украины с просьбой взять это дело под личный контроль. "По словам депутата, он задал Порошенко вопрос на заседании фракции. Петр Алексеевич пообещал помочь", – написал Бочкала у себя в Twitter. По словам журналиста, народный депутат подкрепил свою просьбу письменно и продублировал обращение на главу МИД Украины Павла Климкина.