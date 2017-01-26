МВФ объяснил промедление с выделением Украине денег Меморандум с властями Украины пока не согласован.

Международный валютный фонд ждет согласования с властями Украины меморандума об экономической и финансовой политике для выделения очередного транша кредита.

"Управляющий директор Фонда Кристин Лагард встречалась с представителями Украины в Давосе. Она отметила существенный прогресс в реформах, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF. Мы продолжаем общение с властями страны по некоторым оставшимся вопросам, в частности дорабатываем меморандум об экономической и финансовой политике относительно временных графиков дальнейших действий. Как только документ будет доработан, отчет о завершении пересмотра программы будет подан Совету директоров в течение ближайших недель. У меня пока нет точной даты", - сказал официальный представитель Фонда Уильям Мюррей во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

Накануне издание "Экономическая правда" опубликовало проект меморандума с МВФ, который содержит новые требования для получения следующих траншей.

В первую очередь, до конца января 2017 года, Кабинет министров должен принять решение о монетизации субсидий, а Фонд гарантирования вкладов - заказать аудит работы Приватбанка в последние полгода до национализации.

До конца марта 2017 года Верховная Рада должна утвердить пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста: для мужчин - на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017; для женщин - на шесть месяцев каждый год, начиная с 2021 года; в 2027 году пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин должен достигнуть 63 лет. Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Страховой стаж нужно повышать каждые на 12 месяцев каждый год и к 2036 году он должен составить 35 лет.

До конца марта 2017 года Верховная Рада также должна принять законопроект о рынке сельскохозяйственной земли и отменить действующий мораторий на ее продажу, а также прописать в законодательстве создание антикоррупционных судов.

К концу июня 2017 года в Украине должна появиться база получателей социальной помощи, также к этому сроку нужно выбрать еще одного аудитора для оценки выполнения бывшими акционерами Приватбанка условий реструктуризации.