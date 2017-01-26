​Кутовой поручил "Укрспирту" разобраться с ценой на спирт Повышение цены запланировано в два этапа.

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Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой дал поручение госпредприятию "Укрспирт" проверить обоснованность дальнейшего повышения цен на этиловый спирт. Об этом он сообщил у себя в Facebook .

"Не мог не обратить внимания на бурные дискуссии в СМИ и фейсбуке по вопросу ценообразования. Как министр, я не имею права вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных предприятий. Но учитывая резонанс, обращаюсь к компании "Укрспирт" с требованием в кратчайшие сроки провести дискуссию с водочными компаниями и покупателями спирта. Сегодня я дал распоряжение уже завтра собрать рабочую группу, которая на основе аргументов, финализированных в ходе этой дискуссии, предоставит мне возможные предложения относительно рекомендаций ГП "Укрспирт" для пересмотра поднятия цены второго этапа для всех участников рынка, - написал он.

Как известно, в этом году "Укрспирт" запланировал два этапа повышение цены на спирт этиловый ректификованный: с 1 января - на 10,6% до 315,2 грн/дал и с 1 марта – еще на 8%.

В "Укрспирте" сообщают, что на данный момент госпредприятие уже заключило соглашения со всеми основными потребителями рынка спирта этилового по цене, которая действует с 1 января 2017 года. "С начала 2017 года было отгружено 521 тыс. декалитров пищевого спирта для ликероводочных, технических, фармацевтничних потребностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение 2017 года ГП "Укрспирт" планирует выплатить в пользу государства в бюджеты всех уровней 503 млн 620 тыс. грн. "В 2017 году планируется рост суммы уплаты налогов по сравнению с фактической уплатой в 2016 году на 103 189 тыс. грн. В 2016 году в пользу государства в бюджеты всех уровней было уплачено 400 431 тыс.", - говорится в сообщении.