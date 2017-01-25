Кабмин разрешил таможне оставлять себе 10% сверхплановых доходов Еще 50% пойдут на строительство и ремонт дорог.

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Кабинет министров разрешил таможне до 10% средств, полученных от перевыполнения плана поступлений, направлять на собственное развитие.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

"Предлагается до 10% перевыполнения таможенных платежей направлять на обеспечение функционирования таможенных органов, а также ставится задание ежемесячно отчитываться об использовании таких средств", - сказал министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства.

Данное решение позволит привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры таможни, что позволит также увеличить поступления.

Напомним, что 50% сверхплановых поступлений таможни идет на строительство дорог. В прошлом году таким образом удалось привлечь 2 млрд гривен для пяти регионов Украины. 20 декабря 2016 года Верховная Рада проголосовал за изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет сверхплановых таможенных сборов с 2017 года распространяется на все регионы страны.