83% разрешений на работу, выданных Польшей иностранцам в 2016 году, получили украинцы Без работников из Украины многие предприятия уже не могут существовать.

Фото: poland-ukraine.com.ua

В 2016 году граждане Украину получили 83% разрешений на работу, которые выдают в Польше иностранцам. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 77%, а в 2014 году - чуть более 60%.

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные польского министерства труда.

Вторые в списке - белорусы, они получили 3,5% разрешений в 2016 году. Далее идут молдаване с 2,3%.

Похожие пропорции наблюдаются в количестве заявлений о намерении трудоустройства, которые позволяют гражданам шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Россия, Грузия и Армения) работать в Польше без специального разрешения в течение шести месяцев. За 11 месяцев 2016 года 96% заявлений, переданных в бюро по трудоустройство, касались граждан Украины. В номинальном выражении это 337 тысяч человек.

"Без участия работников из Украины реализация целого ряда бизнес-проектов и подписанных контрактов в Польше оказалась бы под вопросом. В условиях неизбежных демографических и эмиграционных тенденций крайне важно разработать долгосрочную иммиграционную политику. Наша экономика вступила в новую фазу развития, в которой конкурентным преимуществом и условием дальнейшего развития становятся не инвестиции, а наличие человеческого капитала", - заявил изданию президент кадрового агентства Work Service Мацей Витуцки.

В 2015 году украинцы перечислили из Польши на родину около 5 млрд злотых (свыше 1,2 млрд долларов США по сегодняшнему курсу).

По данным Национального банка Польши, средний трудовой мигрант из Украины зарабатывает 2,1 тыс. злотых (14 тыс. гривен) в месяц. Самые высокие зарплаты получают мигранты, занятые в ремонтно-строительных работах (2,7 тыс. злотых, или 18 тыс. гривен), самые низкие - в сфере услуг (1,8 тыс. злотых, или 12 тыс. гривен). Кроме зарплаты, работодатели часто предлагают украинцам питание и жилье, что снижает их стоимость жизни в Польше.

Издание отмечает, что украинцы обычно не конкурируют на рынке труда с поляками, так как выполняют работу, которую местные жители делать не хотят. При этом значительная часть трудовых мигрантов из Украины - люди с высшим образованием.

Напомним, в сентябре 2016 года министр труда Матеуш Моравецкий предложил компенсировать дефицит рабочей силы в Польше за счет украинцев.