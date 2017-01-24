Суд снова арестовал нефтебазу в Херсоне Нефтебаза выступала залогом по стабкредиту, выделенному ликвидируемому Реал-банку.

Фото: bank.gov.ua

Киевский апелляционный хозяйственный суд возобновил арест нефтебазы в Херсоне, которая выступала залогом по стабилизационному кредиту, выделенному Национальным банком ликвидируемому Реал-банку.

Об этом говорится в материалах суда.

16 апреля 2014 года Печерский райсуд Киева в качестве меры обеспечения наложил арест на недвижимость ООО "Всеукраинский промышленный союз" - нефтебазу в Херсоне. Сначала глава Нацбанка Валерия Гонтарева лично просила отменить арест имущества в связи с необходимостью его дальнейшей реализации.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что владелец нефтебазы Сергей Курченко и бывший начальник департамента нефтепродуктов "ВЕТЭК" Сергей Кривой объявлены в розыск и в связи с этим уголовное производство не остановлено.

В марте 2016 года суд отказал главе Нацбанка в удовлетворении иска.

Затем Нацбанк с иском к Национальной полиции обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить арест имущества. 11 октября Хозсуд удовлетворил требование НБУ и отменил арест нефтебазы.

Не соглашаясь с решением суда, Нацполиция обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой. Суд удовлетворил иск Нацполиции и отменил решение Хозсуда об отмене ареста нефтебазы.

Напомним, в ноябре 2016 года Нацполиция обратилась в суд с просьбой возобновить арест нефтебазы в Херсоне.