ICU отвергла обвинения со стороны Бахматюка Группа не имеет отношения к долгам, убыткам или прибылям бизнесмена.

Группа компаний ICU заявила, что обвинения бизнесмена Олега Бахматюка, озвученные им в открытом письме от 17 января в адрес группы, являются недостоверными.

Об этом говорится в комментарии ICU.

Председатель совета директоров крупнейшего в Украине агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк написал письмо президенту и премьер-министру, в котором обвинил Национальный банк в рейдерских, информационных и юридических атаках.

В частности, Бахматюк заявил, что в 2014 году Нацбанк спровоцировал банкротство обоих аффилированных с Ukrlandfarming банков («Финансовая инициатива» и VAB Банк). "Дисконтировав ОВГЗ на 2 млрд гривен, НБУ спровоцировал непоправимую «дыру» в балансе, которая не была обоснована рыночными условиями. Это фактически стало формальным основанием для введения временной администрации", - отмечает бизнесмен. По информации Бахматюка, часть этих ОВГЗ были перепроданы компании ICU, совладельцем которой ранее была Гонтарева. "Можно со всей уверенностью сказать, что на введении временной администрации фактически заработали партнеры Гонтаревой", - говорилось в письме.

Но ICU подчеркивает, что не имеет отношения к долгам, убыткам или прибылям бизнесов, контролируемых Бахматюком.

"Начиная с июля 2015 года... НБУ начал практиковать механизм публичного предложения ОВГЗ из своего портфеля на двух основных биржах Украины – «Перспектива» и ПФТС. Решение о продаже ОВГЗ из портфеля Нацбанка было принято правлением НБУ с целью формирования кривой доходности и оживления вторичного рынка ОВГЗ, а также для предоставления банкам дополнительных инструментов для диверсификации своих активных операций. Все профессиональные участники рынка имели свободный и равный доступ к котировкам НБУ, которые размещались в режиме «рынка заявок» обеих бирж, а сами заявки равными частями распределялись между организаторами торгов. Группа ICU наравне с другими профессиональными участниками фондового рынка Украины имела такой доступ и возможность выполнять заявки по покупке ОВГЗ в интересах своих клиентов", - говорится в комментарии пресс-службы группы.