​Украина использует часть китайского кредита для перевода ТЭС на газовый уголь Стоимость переоборудования одного блока - от 110 до 120 млн гривен.

Фото: newsprolife.com.ua

Украина использует часть средств, полученных от Государственного банка развития Китая, на переоборудование всех энергоблоков теплоэлектростанций государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" с сжигания угля антрацитовой группы на газовую.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Два дня назад была встреча с президентом по китайскому кредиту. Есть два решения. Первое - о 200 млн долларов на закупку бурового оборудования для программы увеличения добычи газа. Второе, и премьер-министр это поддержал, переоборудование "Центрэнерго" с сжигания угля антрацитовой группы на газовую", - сказал он.

Насалик анонсировал, что примерно 20 марта ожидается запуск энергоблока №2 Змиевской ТЭС (Харьковская область), на котором в данный момент ведутся работы по переоборудованию на сжигание угля газовой группы. В конце мая ожидается запуск после переоборудования энергоблока №5 Змиевской ТЭС.

Насалик также отметил, что стоимость переоборудования одного блока составляет от 110 до 120 млн гривен. Какой механизм может применяться для финансирования по проекту переоборудования ТЭС, он не уточнил.

Напомним, 13 января 2016 года Минэнерго сообщило о планах перевода ТЭС на газовый уголь. Аналогичные заявления о планах перевода ТЭС на газовые угли делались еще два года назад, но тогда эти планы так и не были реализованы. В мае 2015 года замминистра энергетики Александр Светелик объяснял, что в Украине больше нет профицита угля "Г", и к тому же сам процесс реконструкции затянется на несколько лет.

В Украине на угле полностью или частично работают все 14 тепловых электростанций. Из них семь - на углях антрацитовой группы "А" и "Т", которые стали дефицитными после появления террористов на Донбассе.