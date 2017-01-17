Финкомитет Верховной Рады поддержал законопроект о расширении полномочий Совета НБУ Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Фото: volyanarodu.com.ua

Сегодня, 17 января 2017 года, депутаты Верховной Рады из финансового комитета поддержали большинством голосов законопроект №5304 (о повышении эффективности регуляторной деятельности НБУ), несмотря на негативную оценку главного научно-экспертного управления Верховной Рады и позицию правления НБУ. Об этом сообщает репортер LB.ua, побывавший на заседании комитета.

Проект закона предполагает расширение полномочий Совета НБУ. Если документ будет принят, то Совет центрального банка будет проводить экспертизу нормативно-правовых регуляторных актов НБУ на предмет их соответствия действующему законодательству и, в случае выявления нарушений, будет принимать решение о корректировке таких актов или приостановке их действия. Сейчас правление НБУ принимает постановления без согласования с Минюстом.

Совет НБУ также сможет проводить экспертизу уже действующих нормативно-правовых актов, принятых правлением НБУ. Поводом для такой проверки может быть инициатива члена Совета НБУ или заявление банка, банковской организации. Результатом такой экспертизы также может стать приостановка действия постановления Нацбанка или внесение в него изменений.

Законопроект предлагает ограничить полномочия правления НБУ в сфере банковского надзора. В частности, предлагается ввести четкий перечень причин признания банка проблемным и дополнительно отмечает, что НБУ не может отнести банк к категории проблемных по другим причинам. Нацбанк не сможет признать проблемный банк неплатежеспособным в течение 180 дней, если такой банк выполняет согласованный с НБУ план мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с законодательством.

Заседание финкомитета Рады 17 января 2017 года, фото пресс-службы комитета

Критерии, по которым банк может быть признан проблемным, также предлагается смягчить. Например, сейчас в Законе "О банках и банковской деятельности" говорится, что банк может быть признан проблемным, если в течение отчетного месяца допустил снижение на 5% и более ежедневного размера регулятивного капитала, значения норматива адекватности регулятивного капитала. Предлагается повысить этот порог до 10%.

Сейчас банк будет признан неплатежеспособным, если не будет выполнять свои обязательства перед вкладчиками пять дней. В законопроекте предлагается увеличить этот срок до десяти дней. Есть в законопроекте и другие послабления для банков.

В целом законопроект направлен на расширение полномочий Совета НБУ и ослабление роли правления НБУ, на ослабление контроля над работой коммерческих банков.

Присутствовавший на заседании комитета первый замглавы НБУ Яков Смолий выступал против поддержки этого законопроекта комитетом и ссылался на заключение экспертного управления Верховной Рады. Также против этого законопроекта выступал замглавы комитета депутат Олег Лаврик (Самопомощь), осторожно критиковал документ, хотя и приветствовал саму дискуссию о полномочиях Нацбанка, депутат Павел Ризаненко (Блок Порошенко).

В итоге присутствовавшие на заседании члены финкомитета Верховной Рады рекомендовали принять законопроект за основу и доработать его на специальной рабочей группе с участием представителей НБУ.

Законопроект разработан депутатами Михаилом Довбенко (Блок Порошенко), Иваном Фурсиным (Воля народа), Максимом Поляковым (Народный фронт), Виктором Романюком (Народный фронт), Денисом Дзензерским (Народный фронт) и Русланом Сольваром (Блок Порошенко). Последний который значится среди разработчиков законопроекта на сайте Рады, но не упомянут в перечне разработчиков законопроекта, который был роздан в бумажном виде на заседании комитета. Руководитель финансового комитета - Сергей Рыбалка (Радикальная партия).