НК Банк решил самоликвидироваться Учреждение не смогло доказать прозрачность своей структуры.

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Киевский банк "Народный капитал" (НК Банк) будет ликвидирован в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке банковских услуг и сложностью с регистрацией структуры собственности Национальным банком.

Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка на 16 января.

Банк был одним из учреждений, реальных собственников которого НБУ не знал. 14,24% акций банка "Народный капитал" владеет Валерий Макаренко. В апреле прошлого года Национальный банк запретил семи физическим лицам купить 36,55% банка "Народный капитал".

Напомним, что 1 февраля объявит о ликвидации Финбанк, который принадлежит одесскому бизнесмену Александру Грановскому.